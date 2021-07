reBuy-Verkaufstrend: Der Umsatz mit gebrauchten Büchern wächst jährlich um mehrere Millionen Euro

Totgesagte leben bekanntlich länger. Während mit Einzug der E-Book-Reader quasi ein Ende des gedruckten Buches prognostiziert wurde, kennen die Verkaufszahlen der gebrauchten Leselektüre nur eine Richtung: aufwärts. reBuy, Recommerce-Pionier und einer der führenden Anbieter im Bereich gebrauchte Bücher in Deutschland, verzeichnet jährlich ein Umsatzplus von sechs (2019) bis zuletzt 23 Prozent (2020).

Im Geschäftsjahr 2020 gingen mehr als 6,5 Millionen Exemplare über den digitalen Ladentisch. Der Blick in die Daten zeigt: Belletristik dominiert mit 3 Millionen verkauften Exemplaren deutlich vor Kinder- und Jugendlektüre (1,3 Millionen Exemplare) und Ratgebern (800.000 Exemplare). Und die Pandemie hat die Saison am Gebrauchtbuchmarkt ordentlich durcheinandergewirbelt.



Rowling, Fitzek, Todd - diese Autoren lagen 2020 in der Käufergunst bei gebrauchten Büchern ganz weit vorn. Das zeigen die Verkaufszahlen von 2020 von reBuy, einem der führenden Recommerce-Unternehmen von gebrauchten Medien in Deutschland. Allein 36.000-mal verkauften sich die Harry-Potter-Bände von J. K. Rowling, 47.000-mal die Bücher von Sebastian Fitzek, und Anna Todds Erfolgsreihe AFTER folgt mit 15.000 Exemplaren. Die Top Three der meistverkauften Bücher führt "Das Café am Rande der Welt" von John Strelecky (6.994 verkaufte Exemplare) an, gefolgt von George Martin "Das Lied von Eis und Feuer: Die Herren von Winterfell" (4.166 verkaufte Exemplare) und Marc Eisbergs "BLACKOUT - Morgen ist es zu spät" (3.886 Exemplare).

Ob es ein gebrauchtes Buch in den Online-Shop schafft, klärt sich im Grading-Prozess. Hierfür gibt es spezielle Abteilungen, in denen bei reBuy aktuell rund 42 Mitarbeiter*innen neben CDs und DVDs pro Woche bis zu 150.000 Büchern auf Vollständigkeit, Verschmutzung oder Beschädigung untersuchen. "Von den wöchentlich eingesendeten Büchern schaffen es deutlich über 90 Prozent in den Online-Shop", kommentiert reBuy-CEO Philipp Gattner das Handling. "Die Zahl der Einsendungen steigt kontinuierlich. Seit Jahren nimmt der Verkauf gebrauchter Bücher zu, zusätzlich gepusht durch die Pandemie. Hier registrierten wir vor allem eine Verschiebung der Verkaufssaison. Im Normalfall sind der Januar und die Sommerzeit die stärksten Monate, 2020 waren es der April und das vierte Quartal - also die Lockdown-Zeiten", ergänzte Gattner. Auch im laufenden Kalenderjahr geht der Reseller-Pionier von einer ähnlich starken positiven Entwicklung der Verkaufszahlen aus

Quelle: reBuy (ots)