DAX beendet "Hexensabbat" mit leichten Verlusten

Zum Wochenausklang hat der DAX nach einem Auf und Ab nachgelassen. Bei Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.339,92 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Am sogenannten "Hexensabbat" verfielen Terminkontrakte wie Futures und Optionen, manche größere Marktteilnehmer versuchen typischerweise an diesem Tag, die Kurse in eine von ihnen gewünschte Richtung zu lenken, um bestimmte Schwellen zu über- oder unterschreiten. Finanzwerte wie Münchener Rück, Wirecard und Deutsche Börse legten am Ende zu, Merck, Bayer und Fresenius ließen bis kurz vor Handelsende am deutlichsten nach.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1322 US-Dollar (+0,25 Prozent).

Quelle: dts Nachrichtenagentur