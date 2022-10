Novatek-Chef: Bei anhaltend hohen Gaspreisen wird die Welt zur Kohle zurückkehren

Eine Verknappung auf dem LNG-Markt verspricht Europa einen schwierigen Winter, wobei der jetzige Winter der einfachste der nächsten drei sein könnte, sagte Leiter des russischen Energieunternehmens Novatek Leonid Michelson während einer Rede auf dem Eurasischen Wirtschaftsforum in Baku am Donnerstag. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut der Nachrichtenagentur RIA Nowosti erklärte er: "Angesichts des derzeitigen Mangels an Pipeline-Gas in Europa und der Erholung der Nachfrage in China wird die zusätzliche Belastung des LNG-Marktes in den nächsten ein bis zwei Jahren mindestens 60 bis 70 Millionen Tonnen betragen.

Michelson erklärte zudem, dass die für die kommenden Jahre weltweit geplante LNG-Kapazität "nicht annähernd ausreicht, um den Anstieg der Nachfrage zu decken". Seiner Meinung nach ist eine Rückkehr der europäischen Wirtschaft zur umweltschädlichen Kohle durchaus realistisch. Der Chef von Novatek bemerkte:

"Wenn die Preissituation nicht korrigiert wird, wird auch die Nachfrage zurückgehen und die Welt wird zur Kohle zurückkehren."

Quelle: RT DE