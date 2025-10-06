Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Wirtschaft Kleinstunternehmen unter Druck: ifo-Index für Selbständige fällt spürbar

Kleinstunternehmen unter Druck: ifo-Index für Selbständige fällt spürbar

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 08:18 durch Sanjo Babić
Klein- und mittelständische Unternehmer sind von der Weltpolitik nicht mehr gewollt (Symbolbild)
Klein- und mittelständische Unternehmer sind von der Weltpolitik nicht mehr gewollt (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk / SB

Der ifo-Index für Selbständige und Kleinstunternehmen ist im September merklich gesunken – die Lageurteile wie Erwartungen trübten sich ein. Gründe sind schwache Nachfrage und hohe Finanzierungskosten.

Laut ifo verschlechterten sich insbesondere Dienstleistungs- und Handelsbranchen. Viele Betriebe berichten von rückläufigen Auftragsbeständen und zögerlicher Kundschaft. Bei Investitionen überwiegt Zurückhaltung.

Ökonomen sehen in den Daten ein Frühsignal für die Binnenkonjunktur. Politisch rücken Liquiditätshilfen, Abschreibungen und Bürokratieabbau wieder nach oben. Ob die erwarteten Zinsschritte reichen, bleibt offen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte oben in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige