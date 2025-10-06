Kleinstunternehmen unter Druck: ifo-Index für Selbständige fällt spürbar

Der ifo-Index für Selbständige und Kleinstunternehmen ist im September merklich gesunken – die Lageurteile wie Erwartungen trübten sich ein. Gründe sind schwache Nachfrage und hohe Finanzierungskosten.

Laut ifo verschlechterten sich insbesondere Dienstleistungs- und Handelsbranchen. Viele Betriebe berichten von rückläufigen Auftragsbeständen und zögerlicher Kundschaft. Bei Investitionen überwiegt Zurückhaltung.

Ökonomen sehen in den Daten ein Frühsignal für die Binnenkonjunktur. Politisch rücken Liquiditätshilfen, Abschreibungen und Bürokratieabbau wieder nach oben. Ob die erwarteten Zinsschritte reichen, bleibt offen.

Quelle: ExtremNews



