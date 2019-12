Neuer Henkel-Chef kündigt weitere Zukäufe an

Der am 1. Januar startende Henkel-Chef, Carsten Knobel, hält Zukäufe weiterhin für einen Kern der Konzernstrategie. "Akquisitionen sind und bleiben Teil unserer Strategie", sagte er der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Er wolle den Konzern auch "weiter digitalisieren", das stehe "ganz oben auf der Agenda".

Die Bilanzpressekonferenz am 5. März will Knobel nutzen, um nach drei Gewinnwarnungen in 2019 die künftige strategische Ausrichtung von Henkel vorzustellen: "Wir wollen Henkel fit für die Zukunft machen. Da gibt es interne und externe Herausforderungen, denen wir uns entschlossen stellen müssen." Insgesamt bezeichnet Knobel den Dax-Konzern als "kerngesund": "Wir haben exzellente Marken und Technologien, wir sind global aufgestellt, wir haben eine hohe Liquidität, wir haben niedrige Schulden, und wir haben mit der Henkel-Familie einen stabilen Ankeraktionär."

Quelle: Rheinische Post (ots)