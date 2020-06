DAX kräftig im Plus - MTU springt zweistellig

Am Dienstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.021,28 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 3,75 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von MTU Aero Engines mit einem kräftigen Kurssprung von über zehn Prozent im Plus, gefolgt von den Aktien von Daimler und von BASF. Marktbeobachtern zufolge beflügelt die angekündigte Aufhebung der Reisewarnungen die Flugbranche. Die Anteilsscheine von Wirecard standen kurz vor Handelsschluss entgegen dem Trend mit Kursverlusten von über zwei Prozent am Ende der Liste, direkt hinter den Papieren von Merck, die leicht nachließen.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1185 US-Dollar (+0,48 Prozent). Quelle: dts Nachrichtenagentur