Credit Suisse will Anleihen zurückkaufen

Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat den Rückkauf von Anleihen angekündigt. Hierfür will das Finanzinstitut drei Milliarden Franken (3,1 Milliarden Euro) aufwenden, erklärte das krisengeplagte Geldinstitut am Freitag. Am Donnerstagabend hatte die Ratingagentur S&P "zunehmende Risiken" bei der Bank festgestellt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Milliardenverlusten befindet sich die Credit Suisse in einer Umstrukturierung. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass sich das Institut nach einem Investor umsehe. Details zum anstehenden Umbau sollen bei Vorlage der Zahlen für das 3. Quartal Ende Oktober bekanntgegeben werden." Quelle: RT DE