Dille & Kamille eröffnet in Düsseldorf

Am 20. Oktober eröffnet Dille & Kamille ein drittes Geschäft in Deutschland. An der Flinger Straße 28 in der Düsseldorfer Altstadt finden Kunden und Kundinnen das umfassende Sortiment im Bereich Haus, Garten und Küche im 42. Geschäft des niederländischen Familienunternehmens, das 1974 gegründet wurde.

Ein Familienunternehmen mit Mission

Unternehmensgründer Freek Kamerling hatte bereits 1974 ein klares Ideal: natürliche Schlichtheit als Gegenreaktion auf die aufkommende Wegwerfgesellschaft. "Alle Artikel sollten zeitlos und aus natürlichen Materialien sein. Daran hat sich nichts geändert", sagt Geschäftsführer Hans Geels. "Dille & Kamille möchte Menschen nach wie vor dazu inspirieren, bewusst und in Harmonie miteinander und mit der Natur zu leben."

Auf 400 Quadratmetern findet man ab Oktober auch in Düsseldorf bei Dille & Kamille Koch- und Backutensilien, Geschirr, Tee und Gewürze, Holzspielzeug, umweltfreundliche Putzmittel, Pflanzen und Wohnaccessoires. Alle Produkte sind aus natürlichen Materialien hergestellt, sie sind formschön und halten bei guter Pflege jahrelang. Die Läden sind mit viel Holz und anderen Materialien eingerichtet und werden von vielen Kunden und Kundinnen als Ruheoasen erfahren, in denen man in Ruhe stöbern kann. Klassische Musik im Hintergrund gehört immer dazu.

Dille & Kamille in Deutschland

Es fing 2016 mit einem Online-Shop an, der sich beständig entwickelte. Es kamen immer mehr Fragen nach einem Geschäft in Deutschland, häufig von deutschen Urlaubern und Urlauberinnen, die das Konzept der Dille & Kamille-Geschäfte in den Niederlanden kennen- und liebengelernt hatten. 2021 hat Dille & Kamille sehr erfolgreich ein erstes Geschäft in Köln eröffnet und im Mai diesen Jahres ein zweites in Münster. Für Geschäftsführer Hans Geels, stand die Altstadt von Düsseldorf schon lange ganz oben auf der Wunschliste. "Wir möchten mehr Geschäfte in Deutschland und besonders in Nordrhein-Westfalen öffnen und Düsseldorf ist meines Erachtens die beste Einkaufsstadt in NRW. Wir freuen uns sehr, dass wir schließlich geeignete Geschäftsräume finden konnten."

Festliche Eröffnung

Das Geschäft in der Flinger Straße 28 wird am 20. Oktober feierlich eröffnet. Ab 10 Uhr erhalten die ersten 500 Kundinnen und Kunden eine Special-Edition-Düsseldorf Tasche geschenkt und es gibt weitere Überraschungen zur Eröffnung.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10.00 - 20.00 Uhr

Instagram: @dilleenkamille_de | #dillekamille

Webseite: www.dille-kamille.de

Quelle: Dille & Kamille (ots)