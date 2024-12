Rentenversicherung: Über 67.000 Rehas wegen Covid seit 2020

Seit 2020 haben Betroffene von Covid-Folgen in mehr als 67.000 Fällen Rehabilitationen in Anspruch genommen. Das geht aus Zahlen der Deutschen Rentenversicherung Bund hervor, über die die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" berichten.

Demnach gab es 2020 lediglich 1.350 Rehas im Zusammenhang mit Covid, im darauffolgenden Jahr stieg die Zahl auf 14.000. Im Jahr 2022 zählte die Rentenversicherung insgesamt 27.000 Rehabilitationen und im vergangenen Jahr 25.000. Damit sind sie zuletzt leicht gesunken.



Über die Rentenversicherung können an Post Covid erkrankte Menschen Unterstützung bei der Wiedereingliederung in den beruflichen Alltag erhalten. Post Covid beschreibt das Krankheitsbild, wenn Beschwerden mehr als zwölf Wochen - also langfristig - nach einer Corona-Infektion weiter anhalten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur