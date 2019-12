DAX lässt nach - Wirecard-Aktien hinten

Am Dienstag hat der DAX nach gelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.070,72 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Anteilsscheine von Fresenius Medical Care mit über 1,5 Prozent im Plus. Am Ende der Liste rangierten die Wertpapiere von der Deutschen Lufthansa, von Continental und Wirecard.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1094 US-Dollar (+0,26 Prozent).

Quelle: dts Nachrichtenagentur