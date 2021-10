Kölner Übersetzungsdienst DeepL wächst stark - Mitarbeiterzahl innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt

Köln Die Übersetzungwebsite deepl.com ist innerhalb eines Jahres deutlich gewachsen. "Wir haben die 200-Mitarbeiter-Marke geknackt", sagt DeepL-Geschäftsführer Jaroslaw Kutylowski im Gespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Im vergangenen Jahr waren es noch weniger als halb so viele Beschäftigte.

DeepL gehört zu den Top-100-Websites weltweit (Quelle: Similarweb). DeepL hat täglich Millionen Nutzer und bietet automatische Übersetzungen. In Vergleichstest übertrifft DeepL regelmäßig große Tech-Konzerne wir Google bei der Übersetzungsqualität. Kutylowski ist überzeugt davon, den Vorsprung halten zu können. "Wir haben uns jetzt über vier Jahre gut gehalten und arbeiten weiter hart daran, dass das so bleibt", sagt Kutylowski. Das Kölner Unternehmen wurde 2017 gegründet und gilt mittllerweile als potenzielles Einhorn, also Technologie-Unternehmen mit einem Firmenwert von mehr als einer Milliarde Dollar. "Es ehrt uns, dass das für möglich gehalten wird", sagt Kutylowski. Seit Gründung weist DeepL jährlich Gewinne aus.

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)