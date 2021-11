Amazon verbannt weitgehend Plastikverpackungen

Der Onlinehändler Amazon hat am Montag angekündigt, beim Versand in Deutschland weitgehend auf Plastikverpackungen zu verzichten. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Das werde künftig sowohl für direkte Amazon-Produkte als auch für Angebote von Drittanbietern gelten. Die Umstellung soll bis Jahresende abgeschlossen sein, so die deutsche Amazon-Zentrale. Kleinere Lieferungen sollen in Versandtaschen und -tüten auf Papierbasis geliefert werden, größere Lieferungen kommen wie üblich in Kartons.

Auf Plastikverpackungen werde allerdings nicht vollständig verzichtet. Ausnahmen soll es beispielsweise bei Luftpolsterfolie für zerbrechliche Ware geben, oder wenn Hersteller ihre Produkte bereits in Plastik anliefern.

In den vergangenen Jahren hatten Umweltorganisationen den US-Konzern oft wegen der Produktion von Plastikmüll kritisiert und für die Verschmutzung der Meere mitverantwortlich gemacht."

Quelle: SNA News (Deutschland)