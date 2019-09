Thyssenkrupp steigt aus DAX ab

Der Essener Industriekonzern Thyssenkrupp steigt nach einem drastischen Kursverfall aus dem wichtigsten deutschen Börsenindex DAX ab. Diese "Veränderungen in der DAX-Indexfamilie" würden "zum 23. September" wirksam, teilte die Deutsche Börse am Mittwochabend in Frankfurt am Main mit.

Thyssenkrupp werde durch den Münchner Triebwerkshersteller MTU Aero Engines in der Topliga der 30 wertvollsten Börsenunternehmen abgelöst. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie sei der 4. Dezember. Quelle: dts Nachrichtenagentur

