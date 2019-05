Einzelhandel in der EU legt zu

Das saisonbereinigte Absatzvolumen des Einzelhandels in der EU ist im März 2019 gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen. Das teilte das EU-Statistikamt Eurostat nach einer Schätzung am Montag mit.

Im Euroraum blieb das Absatzvolumen unverändert. Im Februar 2019 war das Einzelhandelsvolumen sowohl in der EU als auch im Euroraum um 0,5 Prozent gestiegen. Gegenüber März 2018 stieg der kalenderbereinigte Einzelhandelsindex im März 2019 in der EU um 2,9 Prozent und im Euroraum um 1,9 Prozent. In der EU legte das Absatzvolumen im dritten Monat des Jahres gegenüber dem Vormonat bei Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren um 0,5 Prozent und im Nicht-Nahrungsmittelsektor um 0,2 Prozent zu, während das Absatzvolumen von Motorenkraftstoffen unverändert blieb.

Quelle: dts Nachrichtenagentur