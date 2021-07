Baugenehmigungen für Wohnungen im Mai 2021: +8,7 % zum Vormonat

Im Mai 2021 ist in Deutschland der Bau von 32 384 Wohnungen genehmigt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das saison- und kalenderbereinigt 8,7 % mehr als im April 2021. Von Januar bis Mai 2021 wurden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 11,3 % mehr Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt.

In den Zahlen sind die Baugenehmigungen für neue Gebäude und für Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden enthalten. In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im Mai 2021 insgesamt 28 199 Wohnungen genehmigt. Das waren saison- und kalenderbereinigt 10,2 % mehr als im Vormonat. Während die Zahl genehmigter Wohnungen in Mehrfamilienhäusern um 11,4 % gestiegen ist, waren es bei den Einfamilienhäusern nur 0,4 % mehr als im April 2021.



Die Zahl der Baugenehmigungen für Zweifamilienhäuser ging dagegen um 2,2 % zurück. Die Zahl der Genehmigungen für Wohnungen, die durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden entstehen, ist sogar um 6,5 % gesunken.

Im Zeitraum Januar bis Mai 2021 wurden in neu zu errichtenden Wohngebäuden 10,7 % mehr Wohnungen genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Dieses Plus zieht sich über fast alle Gebäudearten hinweg (Einfamilienhäuser: +14,5 %, Zweifamilienhäuser: +43,6 %, Mehrfamilienhäuser: +5,6 %, Wohnheime: -6,1 %). Die positiven Veränderungsraten für Ein- und Zweifamilienhäuser sind insbesondere auf das starke März-Ergebnis zurückzuführen. Die Zahl der Genehmigungen für Wohnungen, die durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden entstehen, ist um 13,9 % gestiegen.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)