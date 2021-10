Bitcoin-Preis knackt 60.000 Dollar-Marke

Die Kryptowährung Bitcoin ist am Freitag um mehr als vier Prozent bis auf die Marke von 60.000 US-Dollar gestiegen. Der Preisanstieg erfolgte erstmals seit April, als ein historischer Rekord für Bitcoin-Notierungen aufgestellt worden war. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "An der Kryptowährungsbörse Binance wurde der Bitcoin nach dem Stand von 16:05 MESZ am Freitag um 4,14 Prozent teurer und lag bei 59.970 Dollar. Nach Angaben des Portals CoinMarketCap, der den durchschnittlichen Bitcoin-Wert an einem Tag für mehr als 20 Börsen berechnet, ist die Kryptowährung aktuell um 4,24 Prozent teurer und hat einen Wert von 59.830 Dollar.

Seit Anfang Oktober ist der Bitcoin, der damals bei 43.820 Dollar lag, um 37 Prozent gestiegen. Somit verzeichnete die Kryptowährung wieder ein Wachstum nach dem Rückgang um sieben Prozent im September. Der Preisverlust war nach dem Wachstum im Juli und August um insgesamt fast 35 Prozent erfolgt. Im April wurde ein historisches Hoch von 64.850 Dollar erreicht. Somit liegt der aktuelle Bitcoin-Preis nur um 7,4 Prozent unter dem historischen Rekord."

Quelle: SNA News (Deutschland)