Bundesbank: Konjunkturprogramm entfaltet vorerst kaum Wirkung

Nach Einschätzung der Bundesbank wird es eine Weile dauern, bis das Anfang Juni von der Regierung beschlossene Konjunkturprogramm zur Eindämmung der Coronakrise den gewünschten Effekt hat. Im zweiten Quartal dürfte es "noch kaum Wirkung entfalten", heißt es im Bundesbank-Bericht für den Monat Juni, der am Montag veröffentlicht wird.

Die Bundesbank rechnet aber damit, dass das Maßnahmenpaket "der konjunkturellen Erholung einen zusätzlichen Schub geben" und zur Verbesserung der Stimmung von Verbrauchern und Unternehmen beitragen "könnte". An anderer Stelle heißt es im Bundesbank-Bericht, es werde davon "ausgegangen, dass die globale Aktivität bis ins kommende Jahr hinein unter dem vor dem Einsetzen der Coronakrise erreichten Niveau bleibt". "Insgesamt wird veranschlagt, dass die Weltwirtschaft ohne den Euroraum nach einem Rückgang um 4 Prozent in diesem Jahr in den Jahren 2021 und 2022 wieder mit Raten von 6 Prozent beziehungsweise 4 Prozent expandiert."

Quelle: dts Nachrichtenagentur