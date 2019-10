DAX legt deutlich zu - Wirecard-Aktie mit kräftigem Kurseinbruch

Am Dienstag hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.629,79 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere der Deutschen Bank mit kräftigen Kursgewinnen von über zwei Prozent im Plus, gefolgt von den Aktien von BMW und von Fresenius. Die Anteilsscheine von Wirecard standen kurz vor Handelsschluss mit einem kräftigen Kurseinbruch von über zwölf Prozent am Ende der Liste, gefolgt von den Papieren von MTU Aero Engines und von Henkel. Marktbeobachter sehen einen Bericht der britischen Finanzzeitung "Financial Times", wonach interne Wirecard-Dokumente auf überhöhte Umsätze in Dubai und Irland hindeuteten, als Grund für den kräftigen Kurseinbruch bei dem Zahlungsdienstleister.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1038 US-Dollar (+0,12 Prozent). Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: