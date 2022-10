Bank schafft Versorgung mit Bargeld ab

Die Raiffeisenbank Hochtaunus hat beschlossen, zum 1. Dezember sämtliche Filialen zu schließen und damit auch die Versorgung der Kunden mit Bargeld einzustellen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das berichtet die Seite Finanz-Szene. Nur an der Zentrale in Homburg hält das hessische Kreditinstitut fest.

Die Raiffeisenbank Hochtaunus ist die erste deutsche Volks- und Raiffeisenbank, die sich komplett aus dem Filialgeschäft zurückzieht. In einem Schreiben an die Kunden heißt es: "Ein- und Auszahlungen in der Filiale (Schalter sowie Geldautomat) sind in Zukunft nicht mehr möglich."



