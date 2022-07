US-Börsen in Kauflaune - Alle Sorgen vorübergehend wie weggeblasen

Die US-Börsen haben sich am Dienstag ungeachtet anhaltender Krisen rund um den Globus in ungewöhnlich ungehemmter Kauflaune gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 31.827,05 Punkten berechnet, und damit 2,43 Prozent höher als am Montag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 3.935 Punkten 2,8 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq Composite zu diesem Zeitpunkt mit rund 11.710 Punkten gar 3,1 Prozent stärker. Nach Ansicht mancher Marktkommentatoren wollen viele Investoren nach den Kursverlusten der letzten Wochen nun schon die Talsohle identifiziert haben.

Der Goldpreis stieg angesichts solcher Kursgewinne an den Aktienmärkten nur bescheiden an, am Abend wurden für eine Feinunze 1.712 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 53,83 Euro pro Gramm. Quelle: dts Nachrichtenagentur