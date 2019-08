DAX legt zu - US-Zollverschiebung erfreut Anleger

Am Dienstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.750,13 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Die Anleger reagierten dabei positiv auf die Ankündigung der USA, einige der für September geplanten Strafzölle auf Produkte aus China auf den 15. Dezember zu verschieben. Marktbeobachtern zufolge stieg dadurch wieder die Hoffnung der Anleger auf eine Einigung im Handelskonflikt.

An der Spitze der Kursliste standen am Dienstag kurz vor Handelsschluss die Anteilsscheine von Fresenius, der Deutschen Post und von Infineon. Die Papiere von Henkel, der Deutschen Lufthansa und von Vonovia rangierten mit deutlichen Verlusten am Ende der Liste. Henkel hatte am Dienstagmorgen neue Geschäftszahlen vorgestellt, die von den Anlegern offenbar nicht gut aufgenommen wurden.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1188 US-Dollar (-0,25 Prozent).

Auch der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.504,37 US-Dollar gezahlt (-0,47 Prozent). Das entspricht einem Preis von 43,23 Euro pro Gramm. Quelle: dts Nachrichtenagentur

