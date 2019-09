Flensburger Subway Restaurants erfolgreich saniert

Am 1. Juni 2019 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der eat fresh Flensburg GmbH eröffnet. Die Gesellschaft betreibt die zwei Flensburger Standorte der internationalen Franchisekette Subway. Nun hat Insolvenzverwalter Peter-Alexander Borchardt von der Kanzlei Reimer Rechtsanwälte das Unternehmen erfolgreich verkauft.

Durch die Übernahme wird der dauerhafte Betrieb der beiden Restaurants am Flensburger ZOB und am Burgplatz gesichert. Sämtliche 20 Arbeitsplätze bleiben erhalten. Käufer ist der Unternehmer Alen Bajramovic, der bereits die Subway Restaurants in Harrislee und Büdelsdorf betreibt. "Mit Herrn Bajramovic haben wir die bestmögliche Lösung gefunden", sagt Insolvenzverwalter Borchardt. "Er besitzt viel Erfahrung im Bereich der Systemgastronomie, kennt das Produkt und den Franchisegeber. Das hat letztlich auch zum erfolgreichen Abschluss der anspruchsvollen Verhandlungen mit dem Vermieter des Restaurants am ZOB geführt."

"Ich freue mich, dass wir zwei so attraktive Standorte dazugewinnen konnten. Dadurch sind wir jetzt noch schlagkräftiger und können unsere anerkannte Servicequalität nun auch den Flensburger Subway Fans unter Beweis stellen", ergänzt Alen Bajramovic. Zufrieden über den Abschluss ist auch Nico Crawford, Subway Gebietsbetreuer für die Region Schleswig-Holstein: "Wir freuen uns sehr über die Ausweitung der Zusammenarbeit mit Herrn Bajramovic. Mit ihm wurde ein erfahrener und erfolgreicher Nachfolger für die beiden Flensburger Restaurants gefunden." Und Sebastian Malies, ebenfalls Subway Gebietsbetreuer für Schleswig-Holstein, ergänzt: "Damit sind sie in guten Händen und allen Sandwichfans der Umgebung bleiben die beiden Standorte erhalten."

Zum Insolvenzverwalter: Peter-Alexander Borchardt ist Partner der Kanzlei Reimer Rechtsanwälte, die zu den meistbestellten deutschen Insolvenzrechtskanzleien zählt. Persönlich ist Borchardt mit der Region im hohen Norden bestens vertraut: In den vergangenen Jahren hat er hier bereits zahlreiche Unternehmen saniert und damit zum Erhalt von hunderten Arbeitsplätzen beigetragen.

Quelle: Reimer Rechtsanwälte (ots)