Deutsches Unternehmen Farmako schließt weltweit größten Importvertrag für pharmazeutischen Hanf: 50 Tonnen

Farmako importiert in den nächsten vier Jahren insgesamt 50 Tonnen pharmazeutisches Hanf von Pharmacann Polska und vertreibt es europaweit an Apotheken. Damit dürfen Millionen europäischer Patienten auf eine zuverlässige Versorgung mit pharmazeutischem Hanf hoffen.

Dies ist der größte derartige Vertrag und der erste ausschließlich innereuropäische Vertrag dieser Art. Damit emanzipiert sich Europa von Importen aus Nordamerika. Farmako rechnet durch die exklusive Partnerschaft mit Umsätzen von mehreren hundert Millionen Euro. Farmako und Pharmacann gehen zudem eine enge Partnerschaft für Forschung und Entwicklung ein. Im Fokus steht die gemeinsame Entwicklung neuer Hanfblüten für die spezifischen Anforderungen von Patienten. Um Kosten zu senken, wird in Osteuropa produziert: "Wir werden höherwertige Medikamente günstiger als unsere kanadischen Wettbewerber herstellen. Die erste Lieferung von pharmazeutischem Hanf soll im Juni in deutschen Apotheken ankommen. Deutsche Patienten werden dann endlich zuverlässig versorgt. Kanadische Anbieter konnten dies in den vergangenen Jahren nicht gewährleisten", sagt Niklas Kouparanis, Geschäftsführer von Farmako.

Deutschland wird nicht das einzige Land sein, das von qualitativ hochwertigen Therapien mit pharmazeutischem Hanf profitiert. Kouparanis: "Wir werden in jedem europäischen Land aktiv sein, das eine gesetzliche Grundlage für legales pharmazeutisches Hanf schafft. In Großbritannien, Dänemark und Luxemburg ist pharmazeutisches Hanf bereits legalisiert. Viele weitere europäische Länder werden folgen."

Die Farmako GmbH ist ein forschendes Pharmaunternehmen mit Sitz in Frankfurt. Dabei setzt das Unternehmen auf die Distribution von pharmazeutischem Hanf und auf Forschung, um den Forschungsrückstand im Bereich von pharmazeutischem Hanf aufzuholen. Farmako plant, in diesem Markt ein vertikal integrierter Marktführer in jedem europäischen Land mit entsprechender gesetzlicher Grundlage zu werden. Bereits jetzt hat Farmako Niederlassungen in Deutschland und Großbritannien.

