DAX kaum verändert - Bayer-Aktie legt stark zu

Am Donnerstag hat sich der DAX kaum verändert gezeigt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.345,42 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,01 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Wertpapiere von Bayer mit starken Kursgewinnen von über vier Prozent im Plus, gefolgt von Volkswagen und von Vonovia. Marktbeobachtern zufolge profitiert die Bayer-Aktie von einer Entscheidung der US-Umweltschutzbehörde EPA, die das Pflanzengift Glyphosat im Gegensatz zu den jüngsten US-Gerichtsurteilen weiterhin nicht für krebserregend hält. "Die EPA geht weiter davon aus, dass keine Risiken für die öffentliche Gesundheit bestehen, wenn Glyphosat entsprechend der derzeit geltenden Anweisungen verwendet wird", teilte die Behörde in Washington mit. Die Anteilsscheine der Münchener Rück standen kurz vor Handelsschluss am Ende der Liste, wobei diese ex Dividende gehandelt wurden, gefolgt von den Papieren von Covestro und von Wirecard mit jeweils kräftigen Kursverlusten.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1180 US-Dollar (-0,17 Prozent). Quelle: dts Nachrichtenagentur

