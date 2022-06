Neuss: Mit falschem Handwerker-Trick Schmuck und Bargeld gestohlen

Am Dienstagmorgen (21.06.) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Diebstahl mehrerer Schmuckstücke und Bargeld in Neuss in der Klostergasse durch einen falschen Handwerker.

Der männliche Betrüger klingelte gegen 10:20 Uhr bei der lebensälteren Neusserin und gab an, dass es in dem Mehrfamilienhaus einen Rohrbruch gegeben hätte. Deshalb müsse er kontrollieren, ob in der Wohnung alles in Ordnung sei. Mutmaßlich verschaffte sich während der "Kontrolle" ein Komplize unbemerkt Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Kurz nachdem der vermeintliche Installateur gegangen war, ging die Seniorin in ihr Schlafzimmer und stellte fest, dass sie bestohlen wurde.

Der Täter soll männlich, circa 45 Jahre alt und circa 190 Zentimeter groß gewesen sein. Er soll blonde Haare gehabt und ein grün/graues Oberteil getragen haben. Wir bitten Zeugen, die mögliche Hinweise auf die falschen Handwerker haben, sich unter der 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.

Die Polizei rät, unangekündigte Handwerker nicht in ihr Heim zu lassen, denn echte Handwerker kündigen sich vorher immer an. Sollten Sie bei Ihrem Nachbarn mitbekommen, dass dort gerade versucht wird, durch eine Masche in das Haus einzudringen, raten wir Ihnen, sofort die Polizei zu verständigen (Notruf 110). Außerdem sollten sie Familienangehörige darüber in Kenntnis setzen. Weitere Tipps finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Quelle: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss (ots)