Franziskus lässt Papst-Wein anbauen: Trinkfertige Flaschen für 2026

Der Vatikan hat den italienischen Star-Winzer Riccardo Cotarella beauftragt, in Castel Gandolfo unweit von Rom auf zwei Hektar Wein zu pflanzen. Papst Franziskus steht persönlich hinter dem Projekt und kann schon für 2026 mit trinkfertigen Flaschen rechnen. In den Handel wird der Papst-Wein sehr wahrscheinlich nicht kommen. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Er habe am langjährigen Sommersitz der katholischen Kirchenführer den Weinberg angelegt, teilte Cotarella, der auch Weinberater des Papstes ist, der Deutschen Presse-Agentur mit. Der 84-jährige Franziskus selbst wohnt nicht in der Residenz in den Albaner Bergen, sondern im Vatikan in Rom.

„Ich habe den Papst bisher nicht getroffen. Aber ich weiß, dass er hinter dem Projekt steht“, sagte Cotarella, der Präsident des italienischen Weinherstellerverbands AIE ist und als Weinexperte zahlreiche Prominente berät.

Geplant sei eine Weinernte im Jahr 2023. „Der Wein des Papstes wird 2026 getrunken werden. Wir werden vermutlich 20.000 Flaschen herstellen“, fügte der Winzer hinzu.

Für den vatikanischen Weinberg habe er Rebstöcke aus der Region verwendet, nachdem seine Idee, Reben aus Palästina einzuführen, an bürokratischen Hürden gescheitert sei, erzählte Cotarella.

Der 72-Jährige glaubt nicht, dass das Produkt für kommerzielle Zwecke bestimmt sein wird. Nach seinen Worten dürfte der Wein eher für die Kirche selbst da sein, da er in der christlichen Religion eine große Rolle spielt."

