Bockhorn: Eigentümer gesucht - Polizei stellt Fahrrad sicher

Beamte der Polizeistation Bockhorn stellten im Rahmen von aktuell geführten Ermittlungen ein Fahrrad sicher, das vermutlich Mitte November am Tage von einer Baustelle in der Lange Straße/Nordstraße in Bockhorn entwendet wurde.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Firma Bulls, Typ Suntour in schwarz, das am Rahmen einen Aufkleber der Firma Jungmann aus Wilhelmshaven aufweist. Der Eigentümer und die Herkunft des Fahrrades konnten noch nicht ermittelt werden, so dass sich die Polizei an die Bevölkerung wendet: Wer dieses Fahrrad als sein Eigentum wiedererkennt oder Hinweise zu dem Fahrrad geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453 7350 in Verbindung setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland (ots)