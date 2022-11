Christoph Berndt: „Wir brauchen den Druck der Straße“

Während die Eliten eine globale Transformation vorantreiben, formiert sich auf den Straßen Deutschlands der Widerstand. „Wir sind in den 80er Jahren“, nennt es Christoph Berndt mit Blick auf die Wende in der DDR 1989, dem Vorbild vieler Bürgerbewegungen. Berndt, heute AfD-Fraktionsvorsitzender im Landtag Brandenburg, ist Mitgründer von Zukunft Heimat in Cottbus, die sich in den Jahren vor der Corona-Diktatur zur zweitgrößten Protestbewegung nach Pegida Dresden entwickelte.

Durch das Regime von Maske und Spritze erleben wir nun eine zweite Welle des Bürgerwiderstandes, der sich dem Machtkartell entgegenstellt. Doch kann sich das Volk gegen die Herrscher durchsetzen?

Und welche Chancen, aber auch Grenzen haben Bürgerbewegungen in diesem Kampf? Diese Fragen diskutierte Martin Müller-Mertens im Gespräch mit Christoph Berndt in der ersten Folge von Berlin Mitte AUF1. Freiheit für Michael Ballweg – JVA Stammheim Stuttgart

Demonstration und Mahnwache vor der Justizvollzugsanstalt in Stammheim/Stuttgart für die Freilassung von Michael Ballweg. Der Gründer der Querdenken-Bewegung ist seit drei Monaten dort inhaftiert. Er sitzt in Untersuchungshaft. Vorgeworfen werden Michael Ballweg die Veruntreuung von Spendengeldern und die Gefahr, sich ins Ausland absetzen zu wollen. Doch ist dieser Vorwurf der Staatsanwaltschaft haltbar?

Die Demonstranten vermuten einen anderen, einen politischen Hintergrund seiner Inhaftierung und fordern die sofortige Freilassung von Michael Ballweg.



Unsere Kollegen (AUF1) von eingeschenkt.tv waren für Sie vor Ort und haben die Geschehnisse dokumentiert. Quelle: AUF1