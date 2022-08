Ex-Deutsche-Bank-Chef Anshu Jain mit 59 Jahren verstorben

Der Ex-Deutsche-Bank-Chef Anshu Jain ist tot. Das Geldhaus teilte mit, Jain sei in der Nacht zu Samstag im Alter von 59 Jahren "nach langer, schwerer Krankheit verstorben". Jain hatte die Deutsche Bank von 2012 bis 2015 als Co-Chef neben Jürgen Fitschen geführt.

Bereits seit 2009 gehörte er dem Vorstand an. Der aktuelle Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing würdigte Jain am Samstag als "leidenschaftliche Führungskraft von intellektueller Brillanz". Und weiter: "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten seiner Ehefrau, seinen Kindern und seiner Mutter". In Deutschland stand er auch in der Kritik, unter anderem wegen seiner Rolle in der weltweiten Subprime-Krise oder dem Libor-Skandal.

Quelle: dts Nachrichtenagentur