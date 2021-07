Osnabrücker Zoll stellt über 352.000 Euro sicher

Am Abend des 4. Juli 2021 entdeckten Osnabrücker Zöllner bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn A 30 an der Abfahrt Schüttorf Nord rund 352.000 Euro Bargeld. Der Fahrer gab während der Befragung an, in Amsterdam seinen Bruder besucht zu haben und nun auf den Weg nach Berlin zu sein, um einen weiteren Bruder aufzusuchen. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte er.

Da die Beamten Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der Aussage des Reisenden hatten, entschlossen Sie sich zu einer Intensivkontrolle des Autos. Hierbei fanden die Ermittler mehrere eckige Plastikfolienpakete im Motorraum des Fahrzeuges. Beim Öffnen dieser Päckchen kamen rund 352.000 Euro in unterschiedlichen Stückelungen zum Vorschein. Wegen der fehlenden Anzeige des Bargelds leiteten die Zollbeamten ein Strafverfahren ein. Die Gesamtsumme des Bargelds wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat die Gemeinsame Ermittlungsgruppe vom Zollfahndungsamt Essen und dem Landeskriminalamt aus Nordrhein-Westfalen übernommen. Zusatzinformation Die Kontrolleinheiten des Zolls überwachen den Verkehr mit Bargeld und gleichgestellten Zahlungsmitteln über die Grenzen Deutschlands zu anderen Mitgliedstaaten der EU und im Landesinnern. Anzeigepflichtig sind Bargeld und diesem gleichgestellte Zahlungsmittel im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro je Person. Durch die Anzeigepflichtigen sind auch die Herkunft, der wirtschaftlich Berechtigte sowie der Verwendungszweck darzulegen. Quelle: Hauptzollamt Osnabrück (ots)