Käßmann solidarisiert sich mit katholischer Frauenbewegung

Die evangelische Theologin Margot Käßmann solidarisiert sich mit der katholischen Frauenbewegung Maria 2.0. "Wie oft ist das Bild von Kirche in aller Welt immer noch von Männern bestimmt", schreibt sie in einem Beitrag für die "Zeit"-Beilage "Christ & Welt".

Deshalb finde sie die Bewegung in der römisch-katholischen Kirche gut. Den Kampf für die Frauenordination in der evangelischen Kirche habe sie immer bewundert. "Was für Auseinandersetzungen mussten da geführt und welche Demütigungen hingenommen werden", so Käßmann. Junge Pfarrerinnen wolle sie deshalb ermutigen, sich nicht zu verbiegen: "Seid so unabhängig und frei, wie ihr nur könnt, freut euch an diesem so besonderen Beruf, den in anderen Kirchen Frauen noch immer nicht ausüben dürfen." Käßmann war von 2009 bis 2010 Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Quelle: dts Nachrichtenagentur