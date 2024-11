Dorsten: 2145 Jahre Treue und Einsatzbereitschaft

Auch in diesem Jahr hat die Freiwillige Feuerwehr Dorsten wieder zahlreiche Kameradinnen und Kameraden für ihre langjährige Treue ausgezeichnet. Am Montagabend (04. November) kamen 71 Jubilarinnen und Jubilare im Treffpunkt Altstadt zusammen. Begleitet wurden die Geehrten von ihren Partnerinnen und Partnern.

Nach der feierlichen Eröffnung durch Branddirektor Andreas Fischer richtete Landrat Bodo Klimpel einige Grußworte an die Anwesenden: "Im Namen des Kreises möchte ich Ihnen großen Respekt und Anerkennung aussprechen für das, was Sie leisten - in Dorsten, aber auch über die Stadtgrenzen hinaus." Auch Kreisbrandmeister Robert Gurk lobte die Einsatzkräfte und übergab die Ehrungen. In Summe wurden die Kameradinnen und Kameraden an diesem Abend für 2145 Jahre Treue und Einsatzbereitschaft für die Feuerwehr Dorsten geehrt.

"Das herausragende Engagement der Jubilarinnen und Jubilare verdient höchste Anerkennung. Ein besonderer Dank gilt auch den Partnerinnen und Partnern für die starke Unterstützung im Hintergrund", betonte Bürgermeister Tobias Stockhoff. Besonders hervorgehoben wurde Paul Heisterkamp. Der Hervester erhielt das Ehrenzeichen in Gold mit Goldkranz des Landes Nordrhein-Westfalen für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft, da er mit Erreichen der Altersgrenze nicht in die Ehrenabteilung, sondern in die aktive Unterstützungsabteilung wechselte.

Für einen gelungenen Abschluss des Abends gestaltete die Verpflegungsabteilung des Löschzuges Hervest I einen kleinen Empfang in geselliger Atmosphäre.

Geehrt wurden:

*10 Jahre* Jos Dahlhaus Philipp Fröscher Fabian Hucke Jan Johannes Humbert Julia Humbert Joel Gabriel Jager Lars Kalde Lukas Kentrup Jens Krampe Maxim Kreizer Maximilian Müller Paul Müller Moritz Regnieth Sven Luka Sowa Ferris Suttrup Carsten Theune Jens Theune Marc Tillmann Sebastian Winkel Alexander Wuttke

*25 Jahre* Paul Frerick Peter Große Heidermann Alexander Kreizer Thomas Lensen Frank Lohmann Alexander Meyer Jan Knut Scheffler Dr. Florian Scheuch Matthias Schneider Sven Christian Steffen Hendrik Vennhoff Christian Winkel

*35 Jahre* Michael Balster Bernhard Enbergs Dirk Heppner Bernhard Heinrich Hinsken Johannes Kloer Michael Lordieck Björn Malinowski Oliver Nordkamp Markus Onnebrink Reiner Schulze-Tenberge Martin Wenzel

*40 Jahre* Michael Eversmann Jürgen Gerlach Franz Kroos Edgar Püthe Lambert Schmeing Berthold Westhoff

*50 Jahre* Paul Heisterkamp Hans-Bernd Arthur Brodhage Paul-Michael Diedrichs Klaus Große Klaus-Dieter Grütering Hubert Holtrichter - Rössmann Hermann Imping Rüdiger Kentrup Johannes Lordieck Johannes-Josef May Lothar Musiolik Josef Röhling Johannes Schürmann Heinz Velis Theodor Weikamp Bernhard Weßeling Walter Westrich

*60 Jahre* Heinz Heiming

Quelle: Feuerwehr Dorsten (ots)