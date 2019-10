Karlsruhe: Waldkauz fällt in Kamin

Vermutlich aufgrund eines Fehltritts ist am späten Samstagabend ein Waldkauz in den Kamin eines Einfamilienhauses in der Karlsruher Waldstadt gefallen und blieb hinter der Glasscheibe der Brennkammer im Wohnzimmer gefangen. Der Kamin war zu diesem Zeitpunkt zum Glück nicht in Betrieb, so dass die Bewohner nicht schlecht staunten, als plötzlich ein "komischer Kauz" aus ihrem Kamin blickte.

Von der zunächst alarmierten Polizei wurde eine Falknerei hinzugezogen, und mit vereinten Kräften konnte das Tier schließlich aus seiner misslichen Lage und offensichtlich unverletzt befreit werden. Nach einer obligatorischen Beobachtung ist beabsichtigt, den Waldkauz in den folgenden Tagen wieder in seinem angestammten Gebiet in die Freiheit zu entlassen. Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe (ots)

