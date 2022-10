Immer mehr Menschen von Armut betroffen: Bundesweiter Ansturm auf Tafeln

Immer mehr Menschen können sich das Leben in Deutschland nicht mehr leisten – und müssen die Hilfe der Tafeln in Anspruch nehmen. Besonders in Sachsen ist der Ansturm enorm. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Tafel-Chef Karltheodor Huttner aus Oschatz meint: "Besonders betroffen sind die ländlichen Ausgabestationen. Dort gibt es grundsätzlich schon weniger Supermärkte, die etwas abgeben. Im Moment wird noch sparsamer von den Märkten geplant, damit nichts übrig bleibt." Nicht nur geflohene Ukrainer und Syrer würden den derzeitigen Andrang befeuern, sondern auch viele Senioren und Familien. Mit den Tafel-Spenden versuchen sie sich Vorräte für den Winter anzulegen. Begehrt sind auch Federbetten, warme Jacken und Wolldecken. Auch in den alten Bundesländern sind immer mehr Menschen auf die Tafeln angewiesen: "Unsere Zahlen haben sich seit Januar verdoppelt", sagt beispielsweise Peter Vorsteher von der Wuppertaler Tafel." Quelle: RT DE