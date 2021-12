Platz eins auf dem Wunschzettel: Hauptsache zusammen

Es ist Adventszeit. Die Wunschzettel in den Kinderzimmern füllen sich langsam. Spielekonsole, Smartphone, Computerspiel, Buch oder Puppe - was liegt bei Kindern hoch im Kurs? Das hat die auf Kinderbefragungen spezialisierte Agentur KB&B im Auftrag der Deutschen Telekom herausgefunden.

Die Meinungsforscher haben über 500 Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren gefragt, wie sie sich Weihnachten wünschen. Das Ergebnis: 88,1 Prozent wünschen sich, dass Weihnachten schöner wird als im vergangenen Jahr und alle wieder zusammen feiern können. Die Telekom macht diese Sehnsucht nach Nähe und Miteinander in dem TV-Spot "Das schönste Geschenk" zum Thema. Der 60-Sekünder beginnt in der Vorweihnachtszeit. Im Mittelpunkt steht ein kleiner Junge, der nach und nach seine Wunschliste befüllt. Am Ende folgt das große Happy End: ein Fest mit der ganzen Familie, mit Oma und Opa und insbesondere mit der großen Schwester. So wie es der Junge auf seiner Wunschliste ganz oben notiert hat.



Datenbasis: KB&B, Befragung von 519 Kindern im Alter zwischen 6 und 10 Jahren im November 2021

Quelle: Deutsche Telekom AG (ots)