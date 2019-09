Mettmann: Hybrid-Auto brennt vollkommen aus

Am Donnerstagmorgen (19. September 2019), gegen 08.10 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Tankstelle, an der Straße "Am Krummenweg" im Ratinger Ortsteil Breitscheid, zu einem Fahrzeugbrand, bei dem der PKW vollkommen ausbrannte und zerstört wurde.

Das sowohl elektrisch als auch mit Verbrennungsmotor zu betreibende Hybrid-Fahrzeug geriet aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand, nachdem der weiße BMW i3 an einer Zapfsäule mit Benzin betankt wurde. Der 41 Jahre alte Halter des Wagens bemerkte beim Bezahlen an der Tankstellen-Kasse eine starke Rauchentwicklung im Heck-Bereich des Wagens und versuchte diese umgehend mit einem Feuerlöscher einzudämmen - jedoch erfolglos. Danach fing der BMW i3 Feuer und man verständigte die Feuerwehr, welche den Brand löschte. Bei den Löschversuchen wurde ein Tankstellenmitarbeiter, der sich an diesen beteiligte, aufgrund der eingeatmeten Rauchgase, leicht verletzt. Er wurde deshalb mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Der BMW i3 brannte vollständig aus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Quelle: Polizei Mettmann (ots)

Anzeige: