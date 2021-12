Nordhausen: Parkplatzcrash

Ca. 3000 Euro Schaden richtete eine Autofahrerin am Montagmorgen bei einem Unfall in der Wilhelm-Raabe-Straße an.

Die 62-Jährige stieß auf dem Parkplatz eines Supermarktes,gegen 8.40 Uhr, mit ihrem Hyundai gegen zwei geparkte Pkw. Verletzt wurde niemand.

Quelle: Landespolizeiinspektion Nordhausen (ots)