Steyerberg: Eigentümer gesucht

(Oth) Am 16.09.2024 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Diebstahl von zwei E-Bikes in der Kreuzstraße in Steyerberg. Die bislang unbekannten Täter sind mit zwei Herrenrädern zu dem Diebstahl gefahren. Diese Räder wurden in der Kreuzstraße stehen gelassen. Die Polizei Steyerberg geht aktuell davon aus, dass auch diese Räder entwendet wurden.

Es handelt sich um ein weißes Vortex Fahrrad und ein graues Gudereid Fahrrad. Zeugen, welche Hinweise zu den Eigentümern geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Steyerberg unter 05764/94213-0 zu melden. Quelle: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg (ots)