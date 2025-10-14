Umfrage: Leichte Mehrheit befürwortet Wiedereinführung der Wehrpflicht

Eine neue Befragung zeigt eine knappe Mehrheit für die Rückkehr der Wehrpflicht, meldet die dts Nachrichtenagentur. Laut ZEIT/AFP sprechen sich rund 54 Prozent für einen militärischen Pflichtdienst aus, während Jüngere ihn deutlich kritischer sehen. Ähnliche Ergebnisse meldeten zuletzt auch Institute wie Ipsos.

Die Zustimmung steigt mit dem Alter; Frauen bewerten einen allgemeinen Pflichtdienst tendenziell positiver als eine rein militärische Lösung. Als Motive nennen Befragte Sicherheitslage, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Kapazitätsprobleme der Bundeswehr.

Methodisch handelt es sich um eine repräsentative Online-Erhebung; übliche Fehlertoleranzen von knapp drei Prozentpunkten sind zu berücksichtigen. Im Zeitverlauf bleibt das Bild: stabile Mehrheit – mit klarer Ablehnung bei den 18- bis 29-Jährigen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur




