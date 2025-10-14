Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Umfrage: Leichte Mehrheit befürwortet Wiedereinführung der Wehrpflicht

Umfrage: Leichte Mehrheit befürwortet Wiedereinführung der Wehrpflicht

Freigeschaltet am 14.10.2025 um 06:44 durch Sanjo Babić
(Symbolbild)
(Symbolbild)

Bild: copyright free / Eigenes Werk

Eine neue Befragung zeigt eine knappe Mehrheit für die Rückkehr der Wehrpflicht, meldet die dts Nachrichtenagentur. Laut ZEIT/AFP sprechen sich rund 54 Prozent für einen militärischen Pflichtdienst aus, während Jüngere ihn deutlich kritischer sehen. Ähnliche Ergebnisse meldeten zuletzt auch Institute wie Ipsos.

Die Zustimmung steigt mit dem Alter; Frauen bewerten einen allgemeinen Pflichtdienst tendenziell positiver als eine rein militärische Lösung. Als Motive nennen Befragte Sicherheitslage, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Kapazitätsprobleme der Bundeswehr.

Methodisch handelt es sich um eine repräsentative Online-Erhebung; übliche Fehlertoleranzen von knapp drei Prozentpunkten sind zu berücksichtigen. Im Zeitverlauf bleibt das Bild: stabile Mehrheit – mit klarer Ablehnung bei den 18- bis 29-Jährigen. 

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte hemmte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige