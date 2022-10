Schneverdingen: Schockanruf: Polizei fahndet mit Phantombild nach falscher Polizeibeamtin

Am frühen Nachmittag des 12.09.2022 wurde eine 85-jährige Schneverdingerin von einer falschen Polizeibeamtin angerufen, welche vortäuschte, dass ihre Tochter in Hamburg einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein junger Fahrradfahrer getötet wurde.

Durch kurzfristige Weitergabe des Anrufes an eine Frau, die sich ähnlich anhörte wie die echte Tochter und anschließender geschickter Gesprächsführung gelang es der Täterin, die 85-Jährige davon zu überzeugen, dass eine Kaution von mehreren zehntausend Euro bei der Hamburger Staatsanwaltschaft zu zahlen sei. Es meldete sich zudem auf der zuvor durch die Täterin erfragten Mobilrufnummer der Geschädigten ein angeblicher Staatsanwalt.



Da die geforderte hohe Summe bei der Geschädigten nicht vorhanden war, zeigte sich der angebliche Staatsanwalt mit der Hinterlegung von Schmuck einverstanden. Der Schmuck wurde im weiteren Verlauf bei einem durch die unbekannten Täter arrangierten Treffen in einem Schneverdinger Supermarkt durch die abgebildete Frau mit dem Hinweis abgeholt, dass die Geschädigte den Schmuck drei Tage später beim AG Hamburg St. Georg abholen könne. Von der ca. 170 cm großen Abholerin konnte ein Phantombild angefertigt werden, mit welchem jetzt nach ihr gefahndet wird. Die Polizei fragt hierzu: Wer hat die abgebildete Frau am Montag, 12.09.2022, in Schneverdingen im Bereich der Bahnhofstraße sowie südlich der Heberer Straße/westlich der Bahn zwischen ca. 14:00 Uhr und 17:30 Uhr gesehen und kann Hinweise zu ihr geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Soltau, 05191/93800 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Heidekreis (ots)