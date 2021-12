Kaiserslautern: Zigarettenautomat aufgebrochen

Mit brachialer Gewalt haben unbekannte Täter in der Waldstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Eine Zeugin hatte in der Nacht zu Mittwoch den mutmaßlichen Täter beobachtet und die zuständige Tabakfirma informiert. Ein Mitarbeiter fuhr allerdings erst am Vormittag zur genannten Adresse, schaute sich die "Bescherung" an und verständigte dann die Polizei.

Die Täter hatten es offenbar ausschließlich auf das Bargeld im Automaten abgesehen - sie nahmen die gesamte Geldkassette mit. Die Zigaretten blieben unberührt. Ersten Ermittlungen zufolge hatten Zeugen in der Nacht gegen 3 Uhr laute Geräusche gehört und einen jungen Mann gesehen, der sich an dem Automaten zu schaffen machte. Als er merkte, dass er beobachtet wird, flüchtete der Täter in Richtung Schule. Ein Zeuge folgte ihm noch ein Stück, verlor ihn dann aber aus den Augen. Von dem Unbekannten konnten sie folgende Beschreibung abgeben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, bekleidet mit grauer Tarnhose, schwarzem Kapuzenpullover und schwarzer Jacke darüber. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 - 2250.

Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz (ots)