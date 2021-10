Mit niedrigen Zinsen: Ecuador will Kredite für Indigene vergeben

Indigene in Ecuador sollen ab Januar 2022 Kredite mit einem Prozent Zinsen bekommen. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "In Ecuador sollen Indigene ab Januar 2022 Kredite mit einem Prozent Zinsen bekommen. Das sagte der ecuadorianische Präsident Guillermo Lasso nach einem Treffen mit Vertretern der Konföderation der Indigenen Völker (CONAIE) am Montagabend (Ortszeit) in Quito, wie die ecuadorianische Zeitung „El Comercio“ berichtete.

Heftige Proteste

Außer günstigen Krediten fordern die Indigenen, dass die Spritpreise eingefroren werden. Im Streit darum ist es in dem südamerikanischen Land immer wieder zu heftigen Protesten gekommen.

Ecuador mit seinen rund 17 Millionen Einwohnern steckt wegen des Verfalls der Ölpreise und der Corona-Pandemie in einer tiefen Wirtschaftskrise. Das Bruttoinlandsprodukt brach im vergangenen Jahr um 7,5 Prozent ein. Rund ein Drittel der Ecuadorianer lebt derzeit in Armut – seit Beginn der Pandemie ist der Anteil deutlich gestiegen."

Quelle: SNA News (Deutschland)