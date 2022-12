Gütersloh: Wer vermisst Miss Grace?

Ende Oktober (22.10.) wurde durch die Polizei Gütersloh ein elektrisches Fahrrad sichergestellt. Das E-Bike wurde in der Nacht von einem 37-jährigen Gütersloher am Westfalenweg entlanggeschoben. Am Hinterrad war das Zweirad zu dem Zeitpunkt mit zwei Schlössern gesichert.

Als zivil ermittelnde Polizeibeamte den Mann ansprachen, machte er widersprüchliche Angaben zu der Herkunft des Rades. Das E-Bike der Marke Gazelle, Modell Miss Grace wurde sichergestellt.

Ein Ermittlungsverfahren gegen den 37-Jährigen wurde eingeleitet.

Wer kann Hinweise zu dem E-Bike geben? Die Eigentumsverhältnisse konnten bislang nicht geklärt werden. Angaben zu dem Rad nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen. Quelle: Polizei Gütersloh (ots)