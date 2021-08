Breckerfeld: Person in Notlage - Hochsitz droht abzustürzen

Im Bereich Kotten geriet am frühen Dienstagmorgen ein Jäger auf seinem Hochsitz in eine Notlage. Der Hochsitz brach in etwa 3 Metern Höhe im vorderen Bereich ab und drohte abzustürzen.

Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld sicherten den Hochsitz, der noch im hinteren Bereich an der Bodenplattform gehalten wurde und im vorderen Bereich an einer dünnen Strebe lehnte, mit Baustützen und einem Spanngurt.

Die Person konnte über eine Rettungsplattform sicher und unverletzt gerettet werden. Der Einsatz endete mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa zwei Stunden.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld (ots)