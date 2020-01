Odernheim am Glan: Wohnhausbrand - Schutzengel im Einsatz

Am 18.01.2020 gegen 06:35 Uhr wurde ein Wohnhausbrand in Odernheim am Glan, Maxdorf gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort, stand der Dachstuhl des Hauses im Vollbrand. Zwei männliche Bewohner retteten sich vermutlich durch einen Sprung aus einem Fenster wobei sie verletzt und anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden.

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude. Ein unmittelbar an den Brand angrenzendes, unbewohntes Haus wurde dennoch beschädigt. Zur Brandursache sowie der Höhe des Sachschadens des nun unbewohnbaren Hauses können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Quelle: Polizeiinspektion Kirn (ots)

Anzeige: