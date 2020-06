Weltärztechef warnt vor Kita- und Schulöffnungen

Weltärztechef Frank Ulrich Montgomery hat vor einer voreiligen Öffnung von Kitas und Schulen gewarnt. "Das Ansteckungsrisiko würde durch die völlige Öffnung aller Kitas und Schulen steigen. Solange es keine Impfung und keine Behandlung gegen das Virus gibt, bleibt jedes Zusammentreffen mehrerer Menschen riskant", sagte der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebundes im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Montgomery weiter: "Für maximalen Infektionsschutz müssten die Kinder noch daheimbleiben." Aus psychologischer und pädagogischer Sicht müssten sie hingegen rasch wieder betreut werden, ergänzte er. "Das sind politisch unglaublich schwierige Entscheidungen. Gegenseitige Vorwürfe zu erheben ist deswegen völlig unangebracht."

Infektionsschutz für Kleinkinder sei "eine Illusion", so Montgomery, sie könnten sich nicht an die Regeln halten. Zugleich seien die Folgen für Familien mit Kleinkindern gravierend, vor allem, wenn sie beengt wohnen. "Es gilt also, den Mittelweg zu finden, um so viel Betreuung wie möglich zu gewährleisten", riet der Weltärztechef. Zu regionalen Lösungen gebe es "keine Alternativen".

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)