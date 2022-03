Stuttgart: Mit Gold und Botoxspritzen durch den Zoll

Zollbeamte am Stuttgarter Flughafen haben einen Reisenden mit geschmuggeltem Goldschmuck sowie nichteinfuhrfähigen Medizinprodukten im Gepäck gestoppt. Der Reisende war am Freitag vor einer Woche aus der Türkei kommend in Stuttgart gelandet und wollte die Gepäckausgabehalle durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen.

Hier wurde der Mann von zwei Zöllnerinnen angesprochen und zu den von ihm mitgebrachten Waren befragt. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamtinnen im Koffer des Reisenden zwei Goldarmreife im Wert von mehr als 2.600 Euro, die der Mann nicht angemeldet hatte. Weiterhin fand sich im Gepäck des Türken eine große Menge medizinische Produkte.

Auf die Salben und Spritzen angesprochen, erklärte der Mann, dass er in der Türkei als Arzt arbeite und mit den Medizinprodukten Schönheitsbehandlungen bei Patienten in Deutschland vornehmen wolle. Die Zollbeamtinnen stellten daraufhin die Facelifting-Cremes und Botoxspritzen sicher, da bei einer Reise nur Medikamente für den im Rahmen der Reise üblichen persönlichen Bedarf erlaubnisfrei mitgeführt werden dürfen. Der Mann musste beim Zoll die Einfuhrabgaben für den Goldschmuck bezahlen sowie eine Sicherheit in Höhe von knapp eintausend Euro für die zu erwartende Strafe hinterlegen.

Quelle: Hauptzollamt Stuttgart (ots)