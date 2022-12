Deutschlands Unterstützung für Ukraine: 2,24 Milliarden Rüstungsexporte im Jahr 2022

Die Bundesregierung hat in diesem Jahr Rüstungsexporte für mindestens 8,35 Milliarden Euro genehmigt. Das ist der zweithöchste Wert in der Geschichte der Bundesrepublik. Mehr als ein Viertel der vom 1. Januar bis 22. Dezember gelieferten Waffen und militärischen Ausrüstung ist in die Ukraine gegangen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE:"Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen hervor. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vor. Demnach sind in diesem Jahr Rüstungslieferungen für 2,24 Milliarden Euro für die Ukraine genehmigt worden, darunter schwere Waffen wie 30 Flugabwehrpanzer Gepard, 14 Panzerhaubitzen 2000, fünf Mehrfachraketenwerfer und das Flugabwehrsystem Iris-T." Quelle: RT DE