Hessen: Fußgänger stirbt bei Verkehrsunfall

In Osthessen ist ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Der Mann wurde gegen 6 Uhr auf der B 27 in der Nähe von Fulda von einem Pkw erfasst, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen. Er verstarb noch am Unfallort, so die Beamten. Zur Klärung der Unfallursache wird ein Sachverständiger hinzugezogen.



Die B 27 war zwischen Dietershan und Bernhards aufgrund des Unfalls voll gesperrt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur