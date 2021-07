Überherrn-Wadgassen: Polizei rettet verletzten Bussard von der L168

Am 03.07.2021, gegen 10:30 Uhr, wurde durch eine Zeugin die Polizei Saarlouis über einen regungslosen Bussard informiert. Demnach würde der augenscheinlich verletzte Greifvogel hinter der Leitplanke auf der L 168 zwischen Überherrn und Wadgassen-Differten sitzen.

Durch ein Streifenkommando konnte der Bussard wenig später kurz vor Ortseingang Differten aufgefunden werden. Selbst durch das Aufscheuchen der Polizisten konnte der Vogel nicht zum Wegfliegen bewegt werden. Um schnelle Hilfe zu leisten wurde der Vogel mit entsprechender Vorsicht eingefangen. Der verletzte Raubvogel wurde im Anschluss durch einen fachkundigen Mitarbeiter der Tierrettung Saarland in Obhut genommen. Dieser stellte bei dem Tier mehrere Hinweise auf ein Kollisionstrauma fest und verbrachte das Tier in die Wildvogelauffangstation nach Püttlingen. Nach einer Behandlung beim Tierarzt, die noch heute stattfinden soll, wird er wieder aufgepäppelt und in seiner gewohnten Umgebung ausgewildert.

Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis (ots)